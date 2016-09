Radfahrerin schwer verletzt Ein Audifahrer übersieht eine Radfahrerin. Sie wird vom Auto erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Schwerverletzt musste sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Schwerste Verletzungen erlitt eine Radfahrerin Mittwochmorgen in Coswig. © Roland Halkasch

Coswig. Eine Radfahrerin wurde auf der Dresdner Straße in Coswig schwer verletzt.



Am Mittwoch gegen 6.30 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Audi A4 war in Richtung Dresden unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen erfasste das Auto in Höhe eines Möbelmarktes eine vor ihm fahrende Radfahrerin. Die Frau durchschlug die Frontscheibe und wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Die Radfahrerin erlitt schwerste Verletzungen und wurde umgehend ins Krankenhaus eingeliefert.



Bei dem Audifahrer stellte die Polizei einen Atemalkoholwert von 2,5 Promille fest. Die Staatsanwaltschaft Dresden ordnete eine Blutentnahme an. Die Polizei und ein Sachverständiger haben ihre Ermittlungen aufgenommen. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (szo)

