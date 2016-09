Radfahrerin nach Unfall schwer verletzt

Symbolbild: Blaulicht eines Polizeiautos. © dpa

Eine 37-jährige Autofahrerin ist am Mittwochabend mit einer 25-jährigen Radlerin zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich laut Polizei auf der Scultetusstraße in Höhe des Städtischen Bildungszentrums in Königshufen.

Die Radfahrerin kam aus der Wohnsiedlung und fuhr in Richtung Kaufland. Als sie einen Zebrastreifen überqueren wollte, wurde sie dort von der 37-Jährigen, die in ihrem Mitsubishi unterwegs war, erfasst. Trotz Vollbremsung schaffte die Autofahrerin es nicht mehr rechtzeitig, ihren Wagen anzuhalten.

Die Radfahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. (szo/mrc)

zur Startseite