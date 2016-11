Radfahrerin bei Unfall verletzt

Bus bei Ausweichmanöver beschädigt Riesa. Am Montagmorgen wollte ein Linienbus vom Alexander-Puschkin-Platz nach rechts auf die Friedrich-Engels-Straße in Richtung Klötzerstraße abbiegen, als plötzlich ein links neben dem Bus befindlicher Wagen nach rechts zog und vor ihm abbog. Der Bus wich aus und streifte ein Geländer. Der Fahrer des anderen Wagens setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Es soll sich um einen weinroten Kleinlieferwagen oder Kleintransporter gehandelt haben. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem gesuchten Wagen oder dessen Fahrer machen? Hinweise bitte an das Polizeirevier Riesa oder die Polizeidirektion Dresden unter 0351/4832233.

Einbruch übers Dach Krögis. Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte über ein Dach in einen Einkaufsmarkt an der Meißner Straße in Krögis eingebrochen. Die Täter durchsuchten im Anschluss eine Fleischerei sowie eine Bäckerei. Angaben zum Diebesgut und dem entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch nicht vor.

Auffahrunfall an Ampel Boxdorf. Ein 71-Jähriger war mit seinem VW Vento auf der Straße Am Walde unterwegs. An der Kreuzung Dresdner Straße fuhr er auf einen VW auf, der an einer roten Ampel hielt. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 4.000 Euro.