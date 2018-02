Radfahrerin bei

Unfall schwer verletzt

Hoyerswerda. Ein 87-jähriger Renault-Fahrer wollte am frühen Dienstagnachmittag von der Röntgenstraße in die Albert-Einstein-Straße abbiegen. Dabei übersah er offenbar eine 66-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß von Pkw und Radlerin, wobei die Frau stürzte und sich schwer verletzte. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei Wohnungseinbruch gescheitert

Lauta. Hebelspuren an einer Wohnungstür in der Einsteinstraße machten eine Mieterin stutzig. Während der vergangenen Tage hatten Unbekannte augenscheinlich versucht, in die Wohnung der 35-Jährigen einzudringen. Das gelang vermutlich nicht. Der Schaden an der Tür konnte noch nicht beziffert werden.

Erheblicher Schaden

bei Wildunfall

Lohsa. Einem 26-jährigen Skoda-Fahrer lief am frühen Mittwochmorgen ein Wildschwein ausgangs einer Rechtskurve zwischen Weißkollm und Lohsa direkt vors Fahrzeug. Es kam zur Kollision, die für das Schwarzwild tödlich war. Am Skoda entstand laut Polizei Schaden von rund 10 000 Euro. (red/US)

