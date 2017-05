Radfahrerin bei Unfall in Olbersdorf schwer verletzt Die 17-Jährige stieß am Freitagabend mit einem Skoda zusammen und musste ins Klinikum.

Olbersdorf. Eine 17-jährige Radfahrerin fuhr am Freitagabend in Olbersdorf auf dem Mühlweg in Richtung August-Bebel-Straße. An der Einmündung missachtete sie das STOPP-Schild und fuhr in die Straße ein, ohne auf den vorfahrtsberechtigten Skoda eines 63-Jährigen zu achten.

Die Radfahrerin kollidierte mit dem Roomster und kam verletzt in ein Klinikum. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 2 000 Euro. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Görlitz hat die Bearbeitung übernommen. (szo)

