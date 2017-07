Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt Wie konnte es zu diesem schlimmen Unfall kommen? Die Polizei bittet um die Hilfe von Zeugen.

Am Dienstagnachmittag gegen 17.15 Uhr war eine 37-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Weßnitzstraße in Großenhain stadteinwärts unterwegs. An der Einmündung Bobersbergstraße kam sie aus bislang unbekannter Ursache zu Fall. Bei dem Sturz zog sich die Frau schwerste Verletzungen zu.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die Angaben machen können, wie es zu dem folgenschweren Sturz kommen konnte.

