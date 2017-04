Radfahrerclub sieht Verbesserungen Die Mitglieder des Clubs begrüßen die Sanierung der Schilleranlagen in Bautzen.

An den Schilleranlagen in Bautzen wird gebaut. © Robert Michalk

Der Radfahrer-Club ADFC begrüßt die Sanierung der Schilleranlagen in Bautzen. Zwar sorge die Baustelle zurzeit für eine Menge Ärger bei den Autofahrern. Für Radfahrer und Fußgänger werde sich an diesem Straßenabschnitt aber vieles verbessern. Konkret nennt die ADFC-Ortsgruppe die neue Anordnung der Parkplätze. Bisher wird an den Schilleranlagen schräg zur Fahrbahn geparkt. Autofahrer sehen daher beim Ausparken nur schwer, ob sich ein Radfahrer nähert. Nach der Sanierung werden die Parkplätze längs zur Fahrbahn liegen. Neu ist auch ein eigener Gehweg entlang des Schulgeländes. Bislang nutzten Fußgänger oft den roten Radstreifen, daher kam es regelmäßig zu Konflikten.

Positiv hebt der ADFC zudem zwei weitere Punkte hervor: Zum einen werden Radfahrer die Einbahnstraße auch zukünftig in beide Richtungen befahren dürfen. Zum anderen wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt. Die ADFC-Ortsgruppe war in die Planung der Schilleranlagen einbezogen. (szo)

