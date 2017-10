Radfahrer von Zug erfasst

Am Samstagabend gegen 20.45 Uhr versuchte ein 39-jähriger Radfahrer bei geschlossener Halbschranke den Bahnübergang der Bahnstrecke Berlin-Dresden an der Zeithainer Straße in Röderau/Bobersen zu überqueren.

Dabei wurde er von einem herannahenden Personenzug erfasst. Durch die Kollision erlitt er schwerste Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle.

Aufgrund der Einsatzmaßnahmen vor Ort war die Bahnstrecke bis 01.19 Uhr gesperrt. (szo)

