Radfahrer von überholendem Auto schwer verletzt

Zeugen zu Raub gesucht Görlitz. Ein alkoholisierter 51-Jähriger soll nach eigenen Angaben von Ausländern geschubst und bestohlen worden sein, teilte die Polizei am Freitag mit. Um Lich in die Geschichte des Mannes zu bringen, sucht die Polizei nun Zeugen. Die Straftat soll sich am Montag, den 12. September, an der Ecke Berliner Straße/Hospitalstraße ereignet haben. Der Mann zeigte der Polizei an, dass er aus einer Gruppe von mehreren Personen heraus geschubst wurde. Dabei sei er mit seinem Fahrrad gestürzt und zog sich leichte Verletzungen zu. Dann sollen die Unbekannten von ihrem Opfer einen blau-weißen Plastikbeutel mit persönlichen Gegenständen und das Handy entwendet haben. Der Schaden wird mit 300 Euro beziffert. Laut den Aussagen des 51-Jährigen habe es sich bei den Tätern um Ausländer gehandelt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter der 03581 650-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (szo)

Minderjähriger Langfinger ertappt Niesky. Ein 12-Jähriger versuchte am Donnerstag in Niesky, aus einer unverschlossenen Garage ein 1000 Euro teures Fahrrad zu stehlen. Eine Zeugin ertappte den Langfinger. Die Frau beobachtete den Jungen, als dieser aus der Garage an der Rosenstraße das Zweirad entwenden wollte. Eine alarmierte Streife des Polizeireviers Görlitz übergab den Jungen an einen Erziehungsberechtigten. (szo)

Kurze Unfallflucht Leutersdorf. Wegen einer Unfallflucht wird sich ein 55-Jähriger verantworten müssen. Er war bei einem Wendevorgang am Donnerstagnachmittag auf der Hauptstraße in Leutersdorf gegen einen Transporter gefahren und hat einen Schaden von etwa 1000 Euro verursacht. Der Mann verließ unerlaubterweise die Unfallstelle. Durch Ermittlungen konnte er zügig ausfindig gemacht werden. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit dem Fall befassen. (szo)

Clio kollidiert mit Wohnmobil Weißwasser. Donnerstagnachmittag kollidierte ein 81-jähriger Clio-Fahrer mit einem 58-jährigen Wohnmobil-Fahrer in Weißwasser. Der Senior war mit seinem Renault Clio auf der Brunnenstraße unterwegs und wollte die Muskauer Straße geradeaus überqueren. Dabei übersah er offenbar ein auf der Vorfahrtsstraße herannahendes Wohnmobil vom Typ General Motors Express 1500. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem ein Sachschaden von rund 8000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. (szo)