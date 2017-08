Radfahrer von Mercedes erfasst Beim Abbiegen übersah der Autofahrer offenbar den 63-Jährigen. Der Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Auf der Fabrikstraße in Meißen kam es am Mittwoch zu einem schweren Unfall mit einem Radfahrer. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden mitteilt, war ein 29-Jähriger gegen 14.40 Uhr mit einem Mercedes Vito auf der Fabrikstraße in Richtung Moritzburger Platz unterwegs und bog nach links auf den Parkplatz eines Baumarktes ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 63-jährigen Radfahrer, welcher auf dem Fuß- und Radweg aus Richtung Moritzburger Platz unterwegs war. Der Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Mercedes beträgt rund 3.000 Euro. (SZ)

zur Startseite