Radfahrer von Auto erfasst

Symbolbild © dpa

Kunnersdorf. Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstagmorgen gegen 4.46 Uhr an der Kunnersdorfer Senke an der Bundesstraße 115 gekommen. Wie ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr in Schöpstal mitteilt, hat dort ein Autofahrer einen Radfahrer erfasst.

Auch die Polizei war vor Ort. Sie nahm den Unfall auf und traf die entsprechenden Maßnahmen; als die Freiwillige Feuerwehr Schöpstal anrückte, gab es am Unfallort nichts mehr für sie zu tun. Das Auto war noch fahrbereit. Der Radfahrer sei verletzt ins Klinikum gebracht worden. (szo)

