Radfahrer vermutlich gestürzt Der Mann war vor einer Woche mit schweren Kopfverletzungen gefunden worden. Er ist noch nicht ansprechbar.

Ein Gewaltverbrechen war es wohl nicht. Der Radfahrer, der vor einer Woche schwer verletzt in Großdurbau gefunden wurde, ist aller Wahrscheinlichkeit nach unglücklich gestürzt. Das teilte am Mittwoch die Polizei mit.

Die Ermittlungen in dem Fall dauern immer noch an. „Nach der Vernehmung von Zeugen und umfangreichen medizinischen Untersuchungen zeichnet sich jedoch ab, dass der 36-Jährige wahrscheinlich mit seinem Fahrrad auf der Waldstraße gestützt ist und sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen hat“, heißt es von Polizeisprecher Thomas Knaup. Der Verletzte befinde sich noch immer in medizinischer Betreuung. Aufgrund seiner Verletzungen ist er bisher noch nicht vernehmungsfähig.

Der schwer verletzte Mann war am vergangenen Donnerstagabend von Passanten auf einem Fußweg in Großdubrau gefunden worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den 36-Jährigen ins Krankenhaus. Zunächst war unklar, ob er mit dem Fahrrad gestürzt oder Opfer eines Unfalls war, dessen Verursacher flüchtete. Auch die Möglichkeit eines Gewaltverbrechens konnte nicht ausgeschlossen werden. (szo)

