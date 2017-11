Radfahrer verletzt nach Aufprall Vermutlich übersehen hat ein Pkw-Fahrer einen 76-jährigen Fahrradfahrer beim Abbiegen.

© Symbolfoto: Klaus-Dieter Brühl

Zu einem Unfall mit einem Radfahrer kam es am Mittwochnachmittag in der Zwickauer Straße in Riesa. Der 76-Jährige wird dabei leicht verletzt.

Der Fahrer (59) eines Opel Astra fuhr auf der Zwickauer Straße und wollte nach rechts auf die Chemnitzer Straße abbiegen. Dabei erfasste er einen herannahenden Radfahrer (76). Durch den Aufprall wurde der Fahrradfahrer noch gegen einen Smart geschleudert und erlitt, laut Polizeiangaben, leichte Verletzungen. (szo)

zur Startseite