Radfahrer verletzt Hatte ein Autofahrer den Radler beim Abbiegen schlicht übersehen?

Großenhain. Am Montagmorgen gegen 5.50 Uhr fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem linken Gehweg der Dresdner Straße in Richtung Öhringer Straße und wollte die Weßnitzer Straße an deren Einmündung überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Renault, der von der Dresdner Straße nach rechts auf die Weßnitzer Straße abbog.

Durch den Anstoß kam der Radfahrer zu Fall. Der 17-Jährige bemerkte zunächst keine Verletzung. Nach einem Gespräch zwischen dem Renaultfahrer und dem Radfahrer verließen beide den Ort.

Da sich im Laufe des Vormittages bei dem 17-Jährigen vom Sturz verursachte Schmerzen einstellten, meldete er den Unfall bei der Polizei. Der Jugendliche begab sich anschließend in medizinische Behandlung. Zwischenzeitlich konnten Beamte den Renaultfahrer (56) ausfindig machen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

