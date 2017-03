Radfahrer verletzt Ein Radfahrer wurde bei einem Überholvorgang eines Pkws in Possendorf verletzt. Im Bannewitzer Ortsteil Boderitz wurde in einen Baumarkt eingebrochen.

© Symbolbild: Klaus-Dieter Brühl

Bannewitz. Ein Radfahrer wurde am Sonnabend gegen 14 Uhr in Possendorf von einem silbernen Fahrzeug überholt und dabei verletzt. Der Radfahrer war mit seinem zweijährigen Sohn im Fahrradanhänger auf dem Radweg neben der S 36 zwischen Possendorf und Kreischa unterwegs. In Höhe Einmündung Zur Laue wurde der 40-Jährige von einem silberfarbenen Kleinwagen überholt, der ebenfalls den Radweg befuhr. Der Mann musste ausweichen und verletzte sich dabei leicht. Das Auto setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort und wechselte dann wieder auf die Fahrbahn. Es soll sich um einen silberfarbenen Mercedes der A-Klasse mit Bautzner Kennzeichen (BZ) gehandelt haben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu dem gesuchten Wagen machen können. Hinweise bitte an die Dresdner Polizei unter Tel. 0351 4832233.

Unbekannte sind am Montagfrüh in einen Baumarkt an der Straße An der Zschauke im Bannewitzer Ortsteil Boderitz eingebrochen. Die Täter hebelten zunächst die Tür zum Markt auf und machten sich anschließend an einem Geldautomaten im Vorraum zu schaffen. Diesen öffneten sie gewaltsam und stahlen die Geldkassette. Dabei muss offensichtlich eine eingebaute Farbpatrone ausgelöst worden sein, da sich eine rote Farbspur bis zum Parkplatz zog. Die Täter flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei. Sie hinterließen einen Sachschaden von mindestens 2 000 Euro. Auch hier sucht die Polizei nach Zeugen, die Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben. Wem sind zwischenzeitlich Personen mit möglicherweise roten Farbanhaftungen aufgefallen? Hinweise nehmen das Polizeirevier Dippoldiswalde oder die Polizeidirektion Dresden entgegen. (szo)

