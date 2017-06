Aus dem Gerichtssaal Radfahrer umgefahren Eine Döbelnerin will 1350 Euro Geldbuße nicht zahlen. Jetzt bekommt sie einen Abschlag.

© Symbolfoto: Klaus-Dieter Brühl

Es passierte am 9. Mai 2016 am Nachmittag. Eine 46-jährige Frau aus Döbeln wollte mit ihrem Citroen von der B 169 auf die Mastener Straße in Richtung Hartha auffahren. An der Einmündung muss sie die Radfahrern beachten. Das tat sie nicht. Es gab einen Zusammenstoß mit einem Radfahrer, der von der Arbeit kam. Der Radler soll auf die Motorhaube gestürzt sein. Er erlitt eine linksseitige Schienbeinkopffraktur. Der Bruch musste mit Platten und sieben Schrauben stabilisiert werden. Noch heute ist der Geschädigte gehandicapt. Eine weitere Operation steht ihm noch bevor. Ob er Schäden behält, steht bisher nicht fest.

Wegen des Unfalls erhielt die 46-Jährige einen Strafbefehl wegen vorsätzlicher Körperverletzung. Sie sollte eine Geldbuße in Höhe von 1350 Euro zahlen. Dagegen ging sie in Einspruch. Jetzt wurde der Fall vorm Amtsgericht Döbeln verhandelt.

„Es stimmt so“, gesteht die Angeklagte in der Verhandlung. „Ich bin von der B 169 auf die Mastener Straße gefahren. Neben mir stand ein Pkw. Ich musste so weit rausfahren.“ An die Einmündung will sie langsam rangerollt sein und dann gestanden haben. „Da kam keiner“, sagt sie. „Als ich losfuhr, kam der Radfahrer.“ Weil hinter ihr weitere Fahrzeuge standen, konnte sie nicht mehr zurückfahren.

Beim Zusammenstoß hatten beide Fahrzeuge eine Geschwindigkeit von acht bis zehn Stundenkilometer, sagte der Verkehrsgutachter. Anhand der Verletzungen des Geschädigten und der Spuren am Rad und am Auto geht er davon aus, dass sich der Unfall genauso ereignet hat, wie es in der Anklageschrift steht. „Gestanden hat der Pkw nicht“, sagte er. Da sich auch Spuren auf der Motorhaube befanden, ist das Opfer, entgegen der Schilderung der Angeklagten, auch dort aufgeschlagen.

Vor Gericht ist die Beschuldigte bisher unbekannt. Im Bundeszentralregister hat sie keinen Eintrag stehen. Dafür stehen bei ihr im Verkehrszentralregister zwei Einträge zu Buche. Einmal telefonierte sie während der Fahrt und ein andermal fuhr sie zu schnell. Richterin Magdalena Richter verurteilte die Angeklagte zu einer Geldstrafe in Höhe von 675 Euro. Gleiches hatte auch die Staatsanwaltschaft gefordert.

zur Startseite