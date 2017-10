Radfahrer tödlich gestürzt

Zweimal Unfallflucht – Zeugen gesucht Bad Schandau. In zwei Fällen von Unfallflucht sucht die Polizei Zeugen. Am 18. September in der Zeit von 10 bis 14.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen Toyota Avensis auf einem Parkplatz an der Kirnitzschtalstraße. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Toyota entstand ein Schaden von 1000 Euro Am Sonntag kurz nach 11 Uhr fuhr der Fahrer eines silberfarbenen VW Golf IV von einen Parkplatz in Höhe des Abzweigs Ostrau auf die B 172. Dabei stieß er mit einem anderen VW Golf (Fahrer 18) zusammen und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Auto des 18-Jährigen entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Der Unfallverursacher war zwischen 40 und 45 Jahre alt und hatte kurze schwarze Haare. Der Unfallwagen hatte ein Pirnaer Kennzeichen und müsste erhebliche Beschädigungen im Frontbereich aufweisen. Wer kann Angaben zum den jeweiligen Unfallfahrzeugen oder deren Fahrer machen? Hinweise nehmen die Polizeidirektion in Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 oder das Polizeirevier Sebnitz entgegen.

Betrunkene Einbrecher gestellt Tharandt. In der Nacht zum Sonntag nahmen Beamte des Polizeireviers Dippoldiswalde in Tharandt zwei mutmaßliche Einbrecher (34, 35) fest. Die beiden Männer waren in einen Einkaufsmarkt an der Dresdner Straße eingebrochen und hatten verschiedene alkoholische Getränke gestohlen. Dabei lösten sie die Alarmanlage des Ladens aus. Polizeibeamte konnten das Duo wenig später dingfest machen. Die beiden aus Polen stammenden Männer standen mit 1,88 bzw. 2,32 Promille unter erheblichen Alkoholeinfluss. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Toyota gestohlen Freital. Am Sonntag ist in Freital-Döhlen ein Toyota verschwunden. Unbekannte stahlen den SUV RAV4 von der Dresdner Straße. Der Zeitwert des zehn Jahre alten Wagens ist nicht bekannt.

Zwei E-Bikes gestohlen Königstein. Diebe haben am Sonntag zwei Elektrofahrräder gestohlen. Diese waren an einem Wohnmobil befestigt, das auf der Straße Am Alten Sägewerk abgestellt war. Der Wert der Zweiräder beträgt rund 6000 Euro.