Radfahrer sollen sicherer durch die Stadt fahren können Das neue Radwegekonzept klingt gut, lässt aber viele Fragen offen. Vor allem die, wann gebaut wird und woher das Geld kommt.

Oft müssen sich Radfahrer durch den dichten Verkehr oder über zugeparkte Radwege kämpfen. © dpa

Radfahren wird in Dresden immer beliebter. Inzwischen passieren 16 Prozent aller Fahrten mit dem Rad. Allerdings leben Radfahrer in der Landeshauptstadt auch besonders gefährlich. Allein im letzten Jahr waren 843 Radler in Unfälle verwickelt. Hinzu kommt, dass der Anteil von schweren Personenschäden dabei mit fast 23 Prozent enorm hoch ist. Zwei Drittel aller Unfälle werden von Autofahrern verursacht. „Es ist klar, dass wir etwas unternehmen müssen, damit die Gefahr sinkt“, sagt Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain. Dafür hat die Stadt nun ein Radwegekonzept erarbeitet, nach dem ein rund 830 Kilometer langes Hauptroutennetz für den Alltagsverkehr entstehen soll. Bisher können Dresdner Radfahrer nur auf rund 400 Kilometer tauglicher Strecke unterwegs sein.

Allein 450 Maßnahmen im Umfang von rund 45 Millionen Euro sind für das neue Netz notwendig. Dass bisher nur eine Million Euro pro Jahr im Haushalt für Radwege eingeplant sind, hält der Bürgermeister nicht für das Problem, da es rund 30 Millionen Euro Fördermittel für die Investitionen in das Radwegenetz geben könnte. Wichtig im neuen Konzept ist, dass die Projekte in drei Prioritäten unterteilt sind. In der obersten sind die enthalten, die von besonders vielen Radfahrern genutzt werden und gravierende Sicherheitsmängel aufweisen. Allerdings landeten rund ein Viertel, genau 116 Projekte, in der Priorität eins. Fraglich, ob diese Masse beschleunigt bearbeitet werden kann. Besonders im Fokus stehen laut Schmidt-Lamontain Brücken und die Anbindungen der Innenstadt-Brücken. Planungsgrundlage sei immer eine Trennung von Fuß- und Radverkehr.

Neben Neubau, Sanierung, Markierung und Ausschilderung ist auch der Bau von Radstationen in der Stadt dringend nötig. Vor allem an den beiden Bahnhöfen, S-Bahn-Stationen sowie Knotenpunkten von öffentlichen Verkehrsmitteln werden diese vermisst. Am Bahnhof Neustadt wird gerade nach geeigneten Grundstücken gesucht, so der Baubürgermeister. Diese Fahrradstationen sollten zugleich Serviceangebote wie Werkstatt und Verleih beinhalten. Hinzu kommt, dass die Räder immer hochwertiger und teurer würden und so abschließbare Unterstellmöglichkeiten gefordert werden, sagte Johann Schmidt vom Stadtplanungsamt. Bis wann das neue Radwegenetz fertig sein soll, ist offen. Bei einigen Projekten seien lange Planungszeiten nötig, andere seien sehr teuer. Hinzu kommt, dass die Verwaltung dringend weitere Planungsmitarbeiter für diesen Bereich benötigt. Der Baubürgermeister sagte, dass der Verkehrsentwicklungsplan 2025 einen zeitlichen Rahmen darstelle.

Die am stärksten genutzten Radstrecken Dresdens sind derzeit die von der Neustadt über die Albertbrücke zur TU und die Nord-Süd-Verbindung über die Waldschlößchenbrücke. (SZ/kh)

zur Startseite