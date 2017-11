Radfahrer schwer verletzt in Klinik geflogen Hätte ein Radweg diesen Unfall verhindern können? Im sozialen Netzwerk Facebook wird das kontrovers diskutiert.

© Symbolfoto: Klaus-Dieter Brühl

Am Sonnabendnachmittag ist ein Radfahrer bei einem Auffahrunfall so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Das teilte Steffen Wolf, Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz, mit. Gegen 14.45 Uhr habe die Polizei die Meldung erhalten, dass ein Pkw Citroen (Fahrer 46) auf der Döbelner Straße kurz vor dem Ortseingang Ziegra auf den Radfahrer aufgefahren war. Dabei stürzte der 36-Jährige und verletzte sich schwer. Beide Fahrzeuge waren in Richtung Döbeln unterwegs.

In der Facebook-Gruppe „Du kommst aus Döbeln, wenn“ nimmt ein Nutzer diesen Unfall zum Anlass einer erneuten Diskussion über einen Radweg zwischen Kaiserburg und Ziegra.

Nach der Eingemeindung der damaligen Gemeinde Ziegra-Knobelsdorf nach Döbeln und Waldheim hatte die Zschopaustadt mit Geld aus der sogenannten „Hochzeitsprämie“ einen Radweg von Meinsberg bis zur Kaiserburg bauen lassen.

Der damalige Waldheimer Bürgermeister Steffen Blech (CDU), selbst begeisterter Radfahrer, hatte den Wunsch geäußert, dass der Weg von der Stadt Döbeln nach Ziegra fortgeführt wird. Nun wirft der Facebook-Nutzer „den Entscheidungsträgern der Stadt Döbeln eine Mitschuld an dem Unfall“ vor. Die Stadt hätte ihren Anteil an der „Hochzeitsprämie“ für den Weiterbau nutzen können.

Dieses Argument findet aber nur teilweise Zustimmung. Generell seien aufgrund des heutigen Verkehrsaufkommens mehr Radwege nötig, finden die Einen. Andere appellieren an die Rad- wie Autofahrer, gegenseitig mehr Rücksicht zu nehmen.

