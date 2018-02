Radfahrer schwer verletzt

Trio bei Ladendiebstahl erwischt Großenhain. Beamte des Polizeireviers Großenhain konnten am Donnerstagabend drei Ladendiebe stellen. Das Trio entwendete unter anderem Süßwaren und Alkohol aus der Auslage eines Lebensmittelmarktes an der Wildenhainer Straße. Als eine Kassiererin sie aufforderte stehen zu bleiben, liefen sie eilig davon. Auch dank der Hilfe von Passanten konnte die hinzugerufene Polizei die drei Großenhainer (w/21, m/25, m/29) noch in der Nähe des Tatortes feststellen. Das Diebesgut hatten sie noch größtenteils bei sich, den Rest hatten sie bereits bei ihrer Flucht verloren.

Hoher Blechschaden auf der B 169 Riesa. Auf der B 169 in Riesa kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Ford Kuga (Fahrer 35) und einem Peugeot 207 (Fahrerin 45). Der 35-Jährige fuhr mit seinem Auto auf der Elbbrücke in Richtung Zeithain. Als er von dem rechten in den linken Fahrstreifen wechseln wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem neben ihm fahrenden Peugeot. Dieser wurde nach links in die Leitplanke gedrückt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 10000 Euro.