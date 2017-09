Radfahrer schwer verletzt

Wildschwein rennt gegen Auto

Hohnstein.Ein Wildunfall hat sich am Donnerstagmorgen in Hohnstein ereignet. Ein Renault Clio war kurz vor halb sechs auf der Schandauer Straße in Hohnstein unterwegs, als in Höhe des Zeltplatzes plötzlich ein Wildschwein auf die Fahrbahn rannte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto, wobei das Tier in den angrenzenden Wald flüchtete. Die 59-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt und medizinisch versorgt. Am Renault entstand Schaden von rund 1000 Euro.