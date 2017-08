Radfahrer schwer verletzt Ein Überholvorgang brachte in Niesky einen Radfahrer ins Krankenhaus.

Ein Radfahrer wurde in Niesky von einem überholenden Fahrzeug verletzt. © Britta Pedersen/dpa

Niesky. Auf der B115 in Niesky verletzte am Sonntagvormittag ein 62-jähriger Deutscher einen Radfahrer schwer. Der VW-Fahrer überholte mit Anhänger eine größere Gruppe Radfahrer, wobei sich ein Fenster des Anhänger öffnete und der 34-jährigen Radler erfasste. Dieser musste per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei war der Anhänger weder zugelassen noch versichert.

