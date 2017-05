Radfahrer schwer verletzt

Autoteil schlägt in Frontscheibe ein Uhyst. In eine gefährliche Situation ist am Sonntagmorgen eine 19-Jährige auf der Autobahn geraten. Sie war mit einem Škoda zwischen in Richtung Dresden unterwegs. Zwischen den Abfahrten Uhyst und Burkau löste sich plötzlich ein Teil vom vorausfahrenden Auto, es flog durch die Luft und schlug auf der Motorhaube und in der Frontscheibe des Škoda ein. Die Frau kam mit dem Schrecken davon, an ihrem Wagen entstand Schaden in Höhe von 1500 Euro. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter. Gegen ihn wird nun wegen Fahrerflucht ermittelt.

Hakenkreuz auf Straße geschmiert Radeberg. Ein Hakenkreuz ist mit schwarzer Farbe auf den Bischofsweg in Ullersdorf gesprüht worden. Daneben befand sich der Schriftzug „Footballarmy Dynamo“ sowie ein das Bild eines Teufels im Comicstil. In das Dach einer Wetterschutzhütte kritzelten die Täter die Worte SGD und Dynamo. Entdeckt wurden die Schmierereien am Sonntagnachmittag. Die Kripo führt die weiteren Ermittlungen.

Unfallflucht – Zeugen gesucht Bautzen. Ein Toyota Yaris ist zwischen Sonnabendnachmittag und Sonntagmorgen in Bautzen durch ein anderes Fahrzeug beschädigt worden. Dabei ist der Unfallverursacher einfach weitergefahren. Als Unfallorte kommen der Holzmarkt, der Friedrich-Engels-Platz oder die Seidauer Straße in Höhe der Einmündung zur Salzenforster Straße infrage. Hier hatte der 59-jährige Halter den Toyota abgestellt, bevor sie die Kollisionsspuren an der rechten Seite des Wagens entdeckt hatte. Er schätzt den Schaden auf 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 03591 3560 im Polizeirevier Bautzen zu melden.

Autos mit Farbe beschmiert Arnsdorf. Zwei Autos, die in einem Carport in der Fischbacher Kirchstraße standen, sind mit Farbe übergossen und besprüht worden. Die Tat hat sich in der Nacht zu Montag ereignet. Ein Kriminaltechniker sicherte vor Ort Spuren. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung.

Auffahrunfall auf der Autobahn Ottendorf-Okrilla. Eine 57-Jährige ist Sonntagmittag bei einem Unfall auf der Autobahn leicht verletzt worden. Ein 57-Jähriger, der mit einem Hyundai in Richtung Dresden fuhr, war zwischen den Abfahrten Ottendorf-Okrilla und Hermsdorf kurz unaufmerksam. Dadurch bemerkte er den VW der vorausfahrenden Frau zu spät und fuhr auf. Der beim Unfall entstandene Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt.