Radfahrer schwer verletzt

Radler schwer verletzt Bautzen. Am Sonnabendmorgen wurde in Bautzen ein 63-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ein 57-Jähriger war mit seinem Ford die Fiedlerstraße entlang gefahren und wollte nach rechts auf die Schliebenstraße abbiegen. Dabei übersah er offenbar den vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wonach der 63-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1 500 Euro.

Tankbetrüger gestellt Salzenforst. Wegen Tankbetrugs muss sich ein 34-Jähriger verantworten. Er hatte am Sonntagabend seinen Nissan an der Rastanlage Oberlausitz-Süd mit etwa 28 Liter Benzin betank und war weitergefahren, ohne zu bezahlen. Der Tankstellen-Betreiber informierte die Polizei. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf stoppte den 34-Jährigen mit seinem Wohnanhänger-Gespann kurz hinter dem Autobahntunnel Königshainer Berge und übergab den Mann, der die polnische Staatsbürgerschaft hat und in Großbritannien lebt, an Beamte des Autobahnpolizeireviers Bautzen.

Fahrzeug gestoppt Weißenberg. Am Sonntagvormittag kontrollierte eine Streife des Verkehrsüberwachungsdienstes der Polizeidirektion bei Weißenberg einen VW Sharan und dessen Anhänger. Dabei stellte sich heraus, dass die Auflaufbremse ohne Funktion und der Rahmen des 23 Jahre alten Hängers durchgerostet waren. Die Polizisten untersagten dem 41-Jährigen die Weiterfahrt mit dem Starrdeichselanhänger und zogen die Kennzeichen des Gefährts ein.

Skoda gestohlen Bautzen. In der Nacht zu Sonntag haben Diebe in Bautzen einen Skoda Fabia entwendet. Das rote Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen BZ-JL 998 befand sich an der Beethovenstraße. Das Auto hatte einen Zeitwert von etwa 3 000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen, nach dem Pkw wird gefahndet.

Schwarzfahrer gestoppt Schirgiswalde. Eine Streife des Polizeireviers Bautzen hat am Sonntagabend in Schirgiswalde einen Schwarzfahrer gestoppt. Der 20-Jährige fuhr mit einem BMW auf der Bautzener Straße. Es stellte sich heraus, dass das Auto nicht zugelassen war. Der Mann hatte einfach die Kennzeichen eines anderen Autos an den Pkw geschraubt und ihn so im öffentlichen Straßenverkehr geführt. Damit hat sich der 20-Jährige strafbar gemacht. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und erstatteten Strafanzeige.