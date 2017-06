Radfahrer schwer gestürzt

Dippoldiswalde. Nahe Dippoldiswalde hat sich am Montagmittag ein schwerer Fahrradunfall ereignet. Ein 43-jähriger Radfahrer befuhr die Alte Dresdner Straße von Elend kommend in Richtung Dippoldiswalde. In einer leichten Linkskurve, etwa. 50 Meter vor dem Abzweig nach Reinholdshain, stürzte er aus derzeit unbekanntem Grund. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von ca. 60 Euro.

Bannewitz. Kabeldiebe waren am vergangenen Wochenende im Bannewitzer Ortsteil Boderitz unterwegs. Von einer Baustelle an der Boderitzer Straße stahlen Unbekannte ein Starkstromkabel. Der Wert des 120 Meter langen Strangs konnte bislang nicht beziffert werden.

Struppen. Unbekannte brachen am Wochenende die Tür eines Baucontainers an der Hohe Straße auf und stahlen anschließend aus dem Inneren Werkzeuge und Zubehör. Nähere Schadensangaben stehen noch aus.

Zigarettenautomat gestohlen

Klipphausen. Mit einer filmreifen Aktion stahlen am Montagmorgen zwei Unbekannte einen Zigarettenautomaten im Klipphausener Ortsteil Seeligstadt. Die beiden fuhren ohne Licht mit einem hellen Opel zu dem Automaten, der an einer Scheune an der Burkhardswalder Straße befestigt war. Dort legten sie ein Seil um das Gerät, befestigten das andere Ende am Wagen und rissen den Automaten aus der Verankerung. Letztlich luden sie ihn in den Kofferraum des Opels und fuhren Richtung Taubenheim davon. Schadenangaben liegen noch nicht vor.

Die Polizei sucht dazu Zeugen und fragt: Wem ist der helle Opel im Bereich Seeligstadt/Taubenheim aufgefallen? Wer kann weitere Angaben zum Fahrzeuge oder den Insassen machen? Wer kann Angaben zum Verbleib des Automaten machen? Hinweise richten Sie bitte an das Polizeirevier Meißen oder unter der Rufnummer 0351 4832233 an die Polizeidirektion Dresden.