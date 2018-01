Radfahrer prügelt auf Passantin ein Erst gibt es Streit, danach setzt es Schläge. An einer Bushaltestelle in der Südvorstadt geraten eine Passantin und ein Radfahrer aneinander. Die Polizei sucht den Schläger und Zeugen.

© Symbolfoto: Felix Kästle/dpa

Dresden. Er ist 1,75 Meter groß, schlank, hat ein gepflegtes Äußeres und wird von der Polizei gesucht: Der 30 bis 40 Jahre alte Unbekannte hat am Freitag an der Bushaltestelle „Chemnitzer Straße“ eine 47-Jährige von seinem Fahrrad aus heftig attackiert.



In einem Zeugenaufruf beschreibt die Polizei den Ablauf der Auseinandersetzung an der stadteinwärts gelegenen Haltestelle: Demnach gab es erst einen Streit und danach Schläge. Der Radfahrer soll der Frau die Mütze vom Kopf gerissen und zugelangt haben. Anschließend radelte er davon.



Die attackierte Frau konnte den Täter gut beschreiben. Neben körperlichen Merkmalen erkannte sie auch einige Details. Der Mann ist europäischen Aussehens, trägt eine runde, silberne Brille und hatte während des Angriffs schwarze Fahrradsachen, einen schwarzen Helm und schwarze Handschuhe an. Zudem führte er einen schwarzen Fahrradrucksack, ähnlich denen von Kurierfahrern, mit sich.



Wer den Vorfall beobachtet hat oder Angaben zum Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter (0351) 483 22 33 zu melden. (fsc)

Polizeimeldungen vom Wochenende zurück 1 von 5 weiter Einbruch in Atelier und Proberaum Ort : Dresden, Riesaer Straße

Zeit: 18.01.2018, 20.00 Uhr bis 19.01.2018, 10.00 Uhr Unbekannte sind an der Riesaer Straße in ein Kunsthandwerksatelier und einen Musikprobenraum eingebrochen. Gestohlen wurden Silberdraht, Edelsteine, ein MP3-Player und ein Kinderkeyboard im Wert von ca. 1.500 Euro. Der Sachschaden beträgt ca. 200 Euro. Hungrige Diebe Ort : Dresden, George-Bähr-Straße

Zeit: 18.01.2018, 16.00 Uhr bis 19.01.2018, 19.20 Uhr An der Georg-Bähr-Straße hatten es Einbrecher zunächst einmal auf Lebensmittel abgesehen. Nachdem sie sich satt gegessen hatten, durchsuchten sie jedoch noch sämtliche Schränke und Behältnisse in dem Büro. Gestohlen wurden eine X-Box, eine Kamera, eine SD-Karte und ein Samsung-Bildschirm. Der Stehlschaden beträgt ca. 1.700 Euro. Sachschaden entstand augenscheinlich nicht. Einbruch in Büro Ort : Dresden, Königsbrücker Straße

Zeit: 18.01.2018, 18.00 Uhr bis 19.01.2018, 07.50 Uhr Durch Einschlagen eines Fensters gelangten Einbrecher in ein Firmenbüro an der Königsbrücker Straße. Sie entwendeten die Trinkgeldkasse mit ca. 100 Euro Bargeld. Der verursachte Sachschaden beträgt ca. 390 Euro. Einbruch in Sanierungsobjekt Ort : Dresden, Oederaner Straße

Zeit: 18.01.2018, 17.00 Uhr bis 19.01.2018, 07.30 Uhr Über das Gerüst eines sich in Rekonstruktion befindlichen Gebäudes gelangten Einbrecher bis auf das Dach desselben. Dort entfernten sie die Dachabdeckung und drangen ein. Aus dem Aufenthaltsraum der Handwerker stahlen sie Elektrowerkzeug im Wert von ca. 300 Euro. Caddy gestohlen Ort : Dresden, Heinrich-Schütz-Straße Zeit: 19.01.2018, 18.00 Uhr bis 20.01.2018, 09.50 Uhr An der Heinrich-Schütz-Straße haben Unbekannte einen grauen VW Caddy aufgebrochen und gestohlen. Das 2009 erstmals zugelassene Fahrzeug hat einen Wert von ca. 7000 Euro.

