Radfahrer nach Aufprall verletzt Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw stürzt ein 51-Jähriger mit seinem Fahrrad.

© Symbolfoto/Klaus-Dieter Brühl

Um einen Aufprall mit einem Pkw zu vermeiden, musste ein 51-jähriger Fahrradfahrer bremsen. Er stürzte und verletzte sich dabei.

Eine 36-Jährige fuhr am Montagnachmittag mit ihrem Pkw Ford von der Straße An der Hammerbleiche nach rechts auf die Eder Straße. Ein herannahender 51-jähriger Radfahrer bremste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und stürzte. Durch den Sturz wurde er leicht verletzt. Es kam zu keiner Berührung zwischen Pkw und Fahrrad. Am Rad entstand Sachschaden von etwa 200 Euro. (DA)

