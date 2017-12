Radfahrer müssen doppelt aufpassen Derzeit sind kaum Radfahrer unterwegs. Doch die müssen in Heidenau umso mehr aufpassen. Und es wird noch schlimmer.

Sperrungen, Umleitungen: Radfahrer haben es noch bis Ende 2018 auf dem Elbradweg in Heidenau schwer. © Daniel Schäfer

Heidenau. Radfahren macht derzeit nicht viel Spaß. Noch weniger denen, die auf dem Elbradweg zwischen Pirna und Heidenau unterwegs sind. An der Villa Else müssen nämlich die Seiten gewechselt werden, entweder aus Richtung Pirna vom Radweg auf die Pirnaer Straße oder in der Gegenrichtung von der Straße auf den Weg. Das klingt einfach, ist aber aufgrund der Topographie und der Sichtbeziehungen nicht so einfach. Deshalb wurden die Fahrbahn markiert und Schilder aufgestellt. Grund für den Umweg ist die Sperrung des Radweges zwischen Villa Else und Müglitzbrücke wegen des Baus der Hochwasserschutzmauer. Der läuft noch bis Ende nächsten Jahres.

Wenn der Elbradweg dann irgendwann, voraussichtlich im Frühjahr, zumindest zwischen Hafenstraße und Villa wieder für Radfahrer und Fußgänger nutzbar ist, wird es nicht besser. Im Gegenteil. Der Wechsel zwischen dem Radweg und der Pirnaer Straße bleibt bestehen, nur dass sich manche Radfahrer mit anderen in die Quere kommen können, die nun den Abschnitt zwischen Villa und Hafenstraße benutzen. Die Stadt plant, dann an der Durchfahrt in Höhe des Eiscafés der Villa Else einen Verkehrsspiegel anzubringen. (SZ/sab)

