Radfahrer mit fast zwei Promille erwischt Der 39-Jährige war nachts auf der Maxim-Gorki-Straße in Neustadt unterwegs. Die Polizei hatte den richtigen Riecher.

Ein Radfahrer musste in Neustadt pusten – mit Folgen. © Symbolfoto/ dpa

Wer weit nach Mitternacht mit dem Fahrrad unterwegs ist, muss mit einer Kontrolle rechnen. So erging es in der Nacht zu Donnerstag einem 39-Jährigen in Neustadt. Polizisten hielten ihn gegen 1 Uhr auf der Maxim-Gorki-Straße an. Bei der Kontrolle des Radfahrers rochen sie Alkohol. Ein Test bei dem Mann ergab 1,98 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, die Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgte. (SZ)

zur Startseite