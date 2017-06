Radfahrer-Kontrollen erzielen Wirkung

Wiederholte Beschwerden über Radfahrer in Bernsdorf, die auf Radwegen entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs sind, haben das städtische Ordnungsamt und die Polizei auf den Plan gerufen. Seit etwa drei Wochen erfolgt mindestens einmal in der Woche eine gemeinsame Kontrolle, wie jetzt von Hauptamtsleiterin Gabriele Witschaß zu erfahren war. Sie selbst hat schon die Erfahrung gemacht, so berichtete sie unlängst im Kreise der Stadträte, dass manche Leute ungehalten reagieren, wenn sie auf ihren Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot aufmerksam gemacht werden. Die erfolgten Kontrollen scheinen aber bereits Wirkung zu zeigen, obwohl nach dem Kenntnisstand der Hauptamtsleiterin bisher noch keine Strafen ausgesprochen wurden. „Man kann schon eine Verbesserung erkennen“, findet sie. (rgr)

