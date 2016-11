Radfahrer können Neustadt bewerten Der Fahrradklub startet deutschlandweit eine Umfrage. Dabei können Radler auf Probleme aufmerksam machen.

Die Radfahrerperspektive ist in Neustadt gefragt. Und zwar beim Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Bei der Bewertung geht es darum, was Städte und Gemeinden lebenswert macht und was sie anbieten oder eben nicht, damit Radfahrer aller Altersstufen sich wohl und sicher fühlen. Macht das Radfahren in der Stadt Spaß? Sind die Radwege in einem guten Zustand? Da diese Fragen nur Radler selbst beurteilen können, ruft der ADFC zu dem Fahrradklima-Test auf. Und so funktioniert es: Mit PC, Tablet oder mit dem Smartphone kann der Fragebogen online ausgefüllt werden. Es sollen 27 Fragen beantwortet werden. Falls eine Frage auf die eigene Gemeinde nicht zutrifft, kann man auch weiterklicken. Am Schluss der Umfrage ist Platz, um Hinweise auf lokale Probleme einzutragen. Diese werden nach Abschluss des Projekts an die zuständige Stadtverwaltung weitergeleitet.

Die Umfrage läuft bis zum 30. November, Ergebnisse sollen im Frühjahr 2017 präsentiert werden. (SZ)

www.fahrradklima-test.de

