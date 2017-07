Radfahrer hat zuviel getankt Pech für den Mann, dass er nach feuchtfröhlichen Stunden einer Polizeikontrolle begegnet ist. Nun wird gegen ihn ermittelt.

Riesaer Polizisten kontrollierten am Sonntagnachmittag gegen 16.55 Uhr einen Fahrradfahrer (56) auf der Straße Am Gucklitz in Riesa. Dabei bemerkten sie Alkoholgeruch bei dem Mann. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von über 2,7 Promille. Gegen den 56-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Aus dem Polizeibericht zurück 1 von 2 weiter Tabakwaren erbeutet Großenhain. Sonntagnacht brachen Unbekannte in einen Einkaufsmarkt an der Riesaer Straße ein. Die Täter hebelten die Zugangstüren auf und begaben sich ins Gebäude. Im Inneren zerschlugen sie die Glasabtrennung zu einem Tabakladen und stahlen aus den Regalen eine bislang unbekannte Menge Tabakwaren. Derzeit liegen der Polizei noch keine abschließenden Angaben zur Höhe des Schadens vor. Die Täter lösten bei dem Einbruch einen Alarm aus. Sie flüchteten noch vor dem Eintreffen der Beamten. Audi gestohlen Coswig. In der Nacht zum Sonntag stahlen Unbekannte einen schwarzen Audi Q7 von der Wettinstraße. Der Wert des sechs Jahre alten Wagens wird mit ca. 27.000 Euro angegeben.

