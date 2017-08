Radfahrer entreißt 68-Jähriger die Handtasche

Symbolbild. In Löbau ereignete sich am Montag ein Handtaschendiebstahl. © dpa

Löbau. Einen Handtaschendiebstahl am Montagabend in Löbau meldete die Polizei am Dienstag. Betroffen war demnach eine 68-Jährige, die An der Kegelbahn auf einer Parkbank saß.

Ein derzeit noch unbekannter Radfahrer hielt gegen 21.45 Uhr bei der Seniorin an und wollte ihr die Hand geben. So schildert es eine Polizeisprecherin. Als die Rentnerin dies verweigerte und aufstand um zu gehen, zog der Mann ihr die Handtasche von der Schulter und flüchtete. Den Wert der Diebesbeute schätzte die 68-Jährige auf rund 30 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

zur Startseite