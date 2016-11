Radfahrer bei Unfall verletzt Polizeibericht: 19-Jähriger stößt mit Pkw zusammen, Lkw ramponiert Hauswand.

Einen Zusammenstoß zwischen einem Pkw Hyundai (Fahrerin: 60) und einem 19-jährigen Radfahrer gab es am Montag gegen 6.45 Uhr auf der Burgstraße in Döbeln.

Dabei erlitt der 19-Jährige leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden, der sich insgesamt auf rund 100 Euro beziffert.

Vom Roßweiner Niederstadtgraben nach rechts in die Stadtbadstraße bog am Montagmorgen gegen 8.15 Uhr der 34-jährige Fahrer eines Lkw Renault ab. Dabei streifte der Lkw eine Hauswand. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug und am Haus in Höhe von insgesamt etwa 5 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

