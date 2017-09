Radfahrer bei Unfall schwer verletzt In Niesky wurde ein 91-Jähriger von einem überholenden Pkw erfasst.

Ein 91-jähriger Radfahrer wurde bei einem Zusammenprall mit einem Pkw in Niesky schwer verletzt. (Symbolbild) © dpa

Niesky. Ein folgenschwerer Zusammenstoß hat sich am Sonnabendvormittag in der Gerichtsstraße ereignet. Vor dem Wohnblock Gerichtsstraße 6 erfasste ein Ford einen 91-jährigen Radfahrer, der nach links in die Grundstückseinfahrt abbiegen wollte. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz mitteilte, wollte der 36-jährige Pkw-Fahrer, der schon eine Weile hinter dem Radfahrer herfuhr, diesen überholen, als der Senior abbog. Der Radler stieß seitlich mit dem Ford zusammen, stürzte und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch den Zusammenstoß entstand zudem am Auto etwa 300 Euro Schaden. (szo)

