Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Symbolbild © dpa

Görlitz. An der Schützenstraße / Ecke Mühlweg in Görlitz ist es am frühen Montagnachmittag gegen halb vier zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 20-jährigere Renaultfahrerin befuhr die Schützenstraße laut Torsten Jahn, Sprecher im Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz die Schützenstraße mit der Absicht nach links in den Mühlweg einzubiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten 66-jährigen Radfahrer, welcher sich im Gegenverkehr befand.

Der Radfahrer erlitt schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 1.350 Euro. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Görlitz nahm den Unfall auf. (SZ/mrc/sbu)

