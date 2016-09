Radfahrer bei Unfall schwer verletzt Ein Audi-Fahrer will an einer Kreuzung abbiegen. Doch genau in diesem Moment rollt ein Radfahrer vorbei.

Ein Radfahrer stieß in Cotta mit einem Audi zusammen und stürzte schlimm.

Der Rettungswagen musste kommen.

Noch ist unklar, wie es zu dem Unfall kam.

Am Dienstagmorgen ereignete sich ein Unfall in Dresden-Cotta. An der Kreuzung zum Emerich-Ambros-Ufer stießen kurz vor 8 Uhr ein Autofahrer und ein Radfahrer zusammen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Radfahrer dabei schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Biker ins Krankenhaus. Mehr können die Beamten zum Unfall noch nicht sagen.

Augenzeugen berichten, dass der Audi-Fahrer abbiegen wollte, dabei den Biker übersah und ihn anfuhr. Wie es dazu kam, ist noch unklar. Die Ermittlungen dazu laufen. (szo)

