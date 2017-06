Radfahrer auf der Neißstraße sind kein Problem für die Polizei Im Stadtrat wurde das Thema aber diskutiert und der OB zum Handeln aufgefordert.

Als Reaktion auf den SZ-Bericht über rücksichtlose Radfahrer in der Görlitzer Altstadt hat Stadtrat Helmut Goltz (CDU) Oberbürgermeister Siegfried Deinege aufgefordert, das Thema im zuständigen Ordnungsausschuss behandeln zu lassen. „Wir müssen darüber reden, wie wir dem Treiben Einhalt gebieten können“, sagte Goltz. Er habe beobachtet, dass in der Theaterpassage oder auch auf der Brüderstraße Radfahrer ohne Rücksicht unterwegs seien und die Sicherheit und Unversehrtheit von Fußgängern gefährden. „Das geht einfach nicht“, sagte Goltz vor dem Stadtrat am Donnerstag.

Deinege wiederum wies darauf hin, dass für Kontrollen gegen Radfahrer die Polizei zuständig sei, nicht das städtische Ordnungsamt. Zugleich sicherte er aber zu, dass der Ausschuss sich dem Thema annimmt. Dann will Thorsten Ahrens von der Linkspartei aber auch Zahlen von der Polizei vorgelegt bekommen, an wie vielen Unfällen Radfahrer in diesem Jahr beteiligt waren und wie viele Autofahrer. Er wolle eine „objektive Basis“ für die Debatte.

Aus polizeilicher Sicht sind bergab „schnell fahrende“ Radfahrer auf der Neißstraße in Görlitz kein Thema. Das sagt der Pressesprecher der Polizeidirektion Görlitz, Thomas Knaup. „Eine überdurchschnittliche Häufung von Verkehrsordnungswidrigkeiten in diesem Bereich ist nicht festzustellen“, teilt er auf eine SZ-Anfrage mit. Es handele sich um Einzelfälle. Im vergangenen Jahr habe sich die Zahl der Verkehrskontrollen und dabei festgestellten Verstößen im Revier Görlitz zum Jahr 2015 in etwa verdoppelt, auch Kontrollen von Radfahrern. „Interessant ist auch, dass immer dann, wenn die Polizei beispielsweise mit einer Fußstreife des Bürgerpolizisten oder der sächsischen Sicherheitswacht in der Neißstraße präsent ist, keine derartige Verstöße ,rasender Radfahrer’ festzustellen sind“, so Thomas Knaup. „Wir schlagen vor“, so erklärt der Sprecher der Polizeidirektion weiter, „den Fokus der polizeilichen Arbeit in Görlitz auch zukünftig auf die tatsächlich wesentlichen Probleme zu richten.“

