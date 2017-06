Radfahrer ärgern sich über Verbot Die neue Regelung auf dem Gehweg an der Bundesstraße kommt nicht gut an. Die Stadt will trotzdem dabei bleiben.

An der Königsteiner Straße ab der Gottleubabrücke dürfen Radfahrer in Richtung Stadtmitte seit Kurzem nicht mehr den Gehweg benutzen. Die Radler finden das Verbot unsinnig und gefährlich. © Kristin Richter

Flott fährt die Radfahrerin auf den Gehweg der Gottleubabrücke, um dann entlang der B 172 weiter in Richtung Breite Straße und Volkshauskreuzung zu radeln. Dabei darf sie das seit Kurzem gar nicht mehr. Unter dem blauen runden Fußweg-Schild hat die Stadtverwaltung jetzt den Hinweis „Radfahrer frei“ durchgestrichen. Mit gutem Grund, wie Stadtsprecher Thomas Gockel betont. „Es ist in der vergangenen Zeit zu Unfällen zwischen Radfahrern und Passanten auf dem Fußweg gekommen.“ Die Radler haben jedoch einen anderen Blick. So schreibt Familie Heinrich aus Pirna an die SZ: „Wir können diesen Schwachsinn nicht verstehen.“

Das Radfahrverbot hängt mit den aktuellen Bauarbeiten und der Umleitung an der Breiten Straße zusammen. Weil die Fußgängerampel an der Ecke Breite Straße/B 172 entfernt wurde, gibt es jetzt eine Interimsampel für Fußgänger und Radfahrer in Höhe des Thälmannplatzes über die Bundesstraße. „Dadurch sind mehr Fußgänger auf dem Gehweg-Abschnitt zwischen Einsteinstraße und Volkshauskreuzung unterwegs“, erklärt Rathaussprecher Thomas Gockel.

Um Unfälle und Zusammenstöße zu vermeiden, habe die Stadtverwaltung das Gehweg-Verbot für Radfahrer ausgesprochen. „Denn der Gehweg ist ohnehin sehr schmal“, so Gockel. Einmal mehr, da jetzt auch noch Umleitungsschilder auf dem Bürgersteig aufgestellt wurden, die zusätzlich Platz wegnehmen. Die Folge für die Radfahrer: Entweder müssen sie absteigen und auf dem Gehweg schieben, oder sie nutzen die Fahrbahn. Das tun in diesem Moment die Schüler Erik und Tom, die vom Bahnhof kommen. „Allerdings fühle ich mich auf der Straße mit dem Fahrrad nicht sehr wohl, weil man sehr dicht an den Autos fährt“, sagt Erik. Die meisten Radfahrer trauen sich nicht, auf die dicht befahrene Bundesstraße auszuweichen: viel zu gefährlich.

Deshalb empfiehlt die Stadt auch, abzusteigen und das Rad auf dem Fußweg zu schieben. Doch längst nicht alle halten sich an das Fahrverbot, sondern sausen trotzdem über den Bürgersteig, so wie der junge Mann an diesem Donnerstagvormittag. „Ist doch blödsinnig, dass man hier nicht mehr fahren darf“, schimpft er und radelt auf dem Gehweg in Richtung Stadtmitte.

zur Startseite