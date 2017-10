Radeln für einen Radweg Mehr als 100 Bürger nehmen an der Demonstration teil. Weil die Straße zu unsicher ist, brauchen sie sogar Polizeischutz.

Mehr als 100 Radfahrer nahmen an der Fahrrad-Demonstration zwischen Naundorf und Schweta bei Mügeln teil. Die hat die Initiativgruppe S 31 organisiert, die sich für einen straßenbegleitenden Rad- und Fußweg einsetzt. © Dietmar Thomas

Es ist lebensgefährlich, die Staatsstraße 31 von Oschatz in Richtung Mügeln zu befahren, so die Meinung der Teilnehmer der Rad-Demonstration. Sie führte von Naundorf nach Schweta bei Mügeln und zurück. Die Straße ist eng und stark befahren. Dafür braucht es weder eine Vermessung noch eine Verkehrszählung. Wer wie der CDU-Bundestagsabgeordnete Marian Wendt oder der Landtagsabgeordnete Wolfram Günther (Bündnis90/Die Grüne) zur Aktion „Radeln für den Radweg“ dabei war, spürte das förmlich.

Mehr Sicherheit entlang der S 31 zwischen Oschatz und Bockelwitz

Die Rad-Demonstration zwischen der Evangelischen Werkschule und der Apfelbaumgrundschule in Schweta ist bereits die zweite Aktion der Initiativgruppe Radweg S 31, zu der sowohl Institutionen als auch Bürger gehören. Sie und die Unterstützer fordern einen straßenbegleitenden Rad- und Fußweg – dort, wo es für nichtmotorisierte Bürger keine andere Möglichkeit als die Nutzung der S 31 gibt. „Auf der Ausbaustrecke zwischen dem Autobahnanschluss Leisnig und der Ortslage Naundorf sind nach der Fertigstellung wesentlich höhere Geschwindigkeiten, ein erheblich höheres Verkehrsaufkommen sowie deutlich mehr Schwerlastfahrzeuge festzustellen“, so Holger Schilke, der federführend in der Initiativgruppe mitarbeitet. Bisher habe das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) keine Zahlen der Anfang März erfolgten Verkehrszählung herausgegeben. Deshalb hatte Katja Meier, verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen eine kleine Anfrage im Landtag gestellt (DA berichtete). Auch der Mügelner Bürgermeister soll bestätigt haben, dass er keine Zahlen bekommen hat.

Das sieht Isabel Siebert von der Pressestelle des Amtes anders: „Uns ist keine Anforderung der Stadt zu Verkehrszahlen bekannt, die wir abgelehnt hätten. Vielmehr ist die Verkehrszählung in Abstimmung mit der Stadtverwaltung vorgenommen worden, ihre Ergebnisse sind kein Geheimnis.“ Bei einer Wochenzählung in Neusornzig Anfang März sei eine durchschnittliche, tägliche Belastung von etwa 3 000 Fahrzeugen in 24 Stunden ermittelt worden, teilte Siebert auf Anfrage des DA mit.

Landesamt für Straßenbau und Verkehr sieht keinen Bedarf

„Bis zum heutigen Tag wird uns vom Lasuv mitgeteilt, dass ein Rad- und Gehweg aufgrund der niedrigen Verkehrsbelastung nicht notwendig ist“, so Holger Schilke. Dabei bestehe unmittelbarer Handlungsbedarf bei den nun bekannt gewordenen Zahlen. Wer diese Straße als Radfahrer oder Fußgänger benutze, weil es keine Alternative gibt, dessen Leben und Gesundheit sei gefährdet, sagte Schilke. Eingeladen waren unter anderem auch der Leiter des Lasuv und der Verantwortliche für die Entwicklung von Radwegen für den Tourismus und den Alltag in Nordsachsen. Sie waren nicht erschienen.

Die Aktion „Radeln für den Radweg“ wird sowohl vom CDU-Bundestagsabgeordneten Marian Wendt als auch dem Landtagsabgeordneten Wolfram Günther (Bündnis90/Die Grüne unterstützt). „Es ist grundsätzlich wichtig, dass es mehr Radwege in Deutschland gibt. Diese bringen mehr Sicherheit für die Radfahrer. Und wenn sie vorhanden sind, steigen auch viele Leute aufs Rad um. Das schont die Umwelt und hält die Leute fit“, so Marian Wendt. Auch er ist ein Radfahrer und kann das Anliegen der Initiative gut verstehen.

Warum sich auch die Kirchegemeinde einmischt

„Die Straße ist kreuzgefährlich und wird wie eine Bundesstraße von Fahrzeugen frequentiert. Ich weiß, dass beim Geldausgeben Prioritäten gesetzt werden müssen. Doch hier besteht dringender Handlungsbedarf“, so Wolfram Günther. So sehen das auch Marion Schubert, Grundschullehrerin aus Neusornzig und Joachim Zehme. Er ist in mehreren Funktionen vor Ort, doch zuallererst als Vertreter der Kirchgemeinde Oschatz. „Wir setzen uns für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung ein. Vieles findet sich im Radwegprojekt wieder“, so Zehme. Die Kirche müsse sich hier einmischen und dürfe nicht wegschauen.

Rentner Alfred Kasterke bezeichnet sich selbst als Sonntagsfahrer. „Die Straße ist sehr schmal und lebensgefährlich. Man hat das Gefühl, von der Straße geschoben zu werden“, so Kasterke.

Damit die mehr als 100 Radfahrer am Freitagnachmittag die etwa zwei Kilometer lange Strecke unbeschadet befahren konnten, wurden sie von der Polizei begleitet. Die Veranstaltung musste als Demonstration angemeldet werden. Die Leitung übernahm Tobias Leißner, Geschäftsführer des evangelischen Werkschulvereins.

zur Startseite