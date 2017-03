Radeln auf dem Viadukt? Der Landkreis will die Bahnstrecke durch Obercunnersdorf wieder beleben. Die Gemeinde sieht aber Probleme.

Das Viadukt in Obercunnersdorf: über das Bauwerk würde der Radweg verlaufen, den der Landkreis gern bauen will. Dazu braucht er die Zustimmung der Gemeinde, denn sie müsste sich später um den Weg kümmern. In Kottmar ist man skeptisch.



Obercunnersdorf/Region. Landrat Bernd Lange (CDU) ist Feuer und Flamme für das Vorhaben. Bereits vor mehreren Wochen hat er es vorgestellt, wie die SZ berichtete: Der Kreis möchte die alte, stillgelegte Bahnstrecke von Oderwitz über Herrnhut nach Obercunnersdorf von der Bahn abkaufen und auf der Trasse einen Radweg bauen. 15 Kilometer wäre die Strecke in etwa lang. Teilweise führt sie auch an Staatsstraßen entlang, so Lange. Daher würde auch der Freistaat einen Teil der Kosten übernehmen. Nur sind diejenigen weniger begeistert von dem Vorhaben, die es betrifft. Zum Beispiel die Gemeinde Kottmar. Als Lange das Projekt Radweg jetzt im Gemeinderat der Kottmargemeinde präsentierte, stieß er auf Widerstand. Gemeinderäte und Bürgermeister sehen etliche Probleme im Zusammenhang mit dem möglichen neuen Radweg. Und: Sie würden lieber die Bahnstrecke für den Zugverkehr wiederbeleben.

Problem 1: Die Strecke endet im Nirgendwo

Die Kottmarvertreter halten den Radweg schlichtweg nicht für sinnvoll. Einer der Gründe: Er würde in Niedercunnersdorf nahe dem Bahnhof an der S 148 enden. Denn danach wird der Abschnitt noch von Zügen genutzt. Es gebe keinen weiteren Anschluss an eine andere Radstrecke, wird bemängelt. Das wirft die Frage auf: Wer soll den Radweg nutzen und wohin soll er führen? Bernd Lange ist der Meinung, dass die Radstrecke durchaus etwas bringen würde. Zumindest auf dem Abschnitt könnte man die Radler von der Straße holen und eine sichere Strecke anbieten, die zudem landschaftlich reizvoll sei.

Problem 2: Rettung im Notfall wäre schwierig

Josef Kempis, Ortsvorsteher in Obercunnersdorf und engagierter Touristiker in seiner Gemeinde, sieht auch ein Problem, sollte es zu Unfällen auf dem künftigen Radweg kommen. „Wie kommen Sanitäter überhaupt auf die Strecke? Wie soll ein Rettungswagen oder Notarzt dort hoch kommen?“, fragt der Obercunnersdorfer vor allem mit Blick auf das Viadukt im Ort. Denn über das Bauwerk würde die Radstrecke dann verlaufen, geht es nach den Plänen des Landkreises. Kempis sieht zudem große Gefahren, wenn Radler sich auf dem hohen Bauwerk tummeln. Womöglich könnte jemand herunterstürzen. Dem würde natürlich mit entsprechenden Sicherungen und Geländern entgegengewirkt, stellt Landrat Lange in Aussicht. „Dafür gibt es Vorschriften, wie so etwas gesichert sein muss.“ Er hält gerade die Aussicht vom Viadukt für besonders reizvoll für die künftigen Radtouristen.

Problem 3: Unterhaltungskosten sind ungewiss

Für die Strecke selbst verlangt die Bahn 85 000 Euro, hat Landrat Bernd Lange in Erfahrung gebracht. Auch bezüglich der Baukosten hat sich der Landkreis bereits erkundigt. Rund 2,2 Millionen Euro würde der Ausbau des Abschnitts demnach kosten. Der Eigenanteil, den Kreis und Kommunen tragen müssten, würde 220 000 Euro betragen. Die Hälfte des Eigenanteils zahlt der Landkreis, er würde sich auch federführend um den Bau kümmern. Blieben 110 000 Euro für die Anrainer-Gemeinden. „Wir wissen aber nicht, was uns der Radweg in den Folgejahren an Unterhaltung kosten würde“, gibt Kottmar-Bürgermeister Michael Görke (parteilos) zu bedenken.

Problem 4: Kottmar hält Bahnverkehr für attraktiver

Die Vertreter der Gemeinde Kottmar halten es touristisch für sinnvoller, die Strecke wieder mit Zügen zu befahren. Auf diese Weise gebe es auch Anschluss an andere Strecken, zum Beispiel in Oderwitz an den Bahnverkehr Zittau - Dresden. Landrat Lange sagt aber ganz klar: „Das ist aussichtslos.“ Die Strecke liegt seit Jahren brach, die Gleisanlage müsste grundlegend instand gesetzt werden, so der Landrat. „Wir haben uns schon mit dem Thema auseinandergesetzt“, sagt Lange. Es sei auch eine Abnahme nötig, ob nach der Instandsetzung alles verkehrssicher ist. Lange hält es zudem nicht für wirtschaftlich genug, dort Bahnverkehr zu betreiben. Nicht umsonst sei ja der Betrieb aufgegeben worden.

