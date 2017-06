Radeln auf Asphalt Zwischen Amselgrund und Pommlitz ist der Weg ausgebaut worden. Das Wasser richtet jetzt weniger Schaden an.

Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer (rechts) hat mit Vertretern der Stadtverwaltung, des Planungsbüros und des Baubetriebs den einen Kilometer langen Radweg ausprobiert. © André Braun

Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer hat sich den neuen Weg zwischen Amselgrund und Pommlitz erradelt – zusammen mit Vertretern der Stadtverwaltung, des Planungsbüros und des Baubetriebs. Es wurde keine sehr lange Tour – aber auch keine ausgesprochen kurze. Einen Kilometer Weg hatte die Firma Hoff aus Ostrau seit April in zwei Abschnitten befestigt. Auf 40 Zentimeter Schotter-Unterbau sind noch einmal zehn Zentimeter Asphalt gekommen, sagte Bauleiter Peter Anders. „Das Wetter hat gepasst. Sonst passiert es schnell, dass man den Termin nicht halten kann.“

Vor allem die Entwässerung des Weges mit Gräben und Durchlässen wurde verbessert. Das war der Knackpunkt bei den schweren Niederschlägen im Jahr 2013, als die sandgeschlämmte Schotterdecke teilweise ausgespült oder mit Erde vom Feld überdeckt wurde. Danach waren Teile des Weges nur noch ein besserer Trampelpfad. Am Abschnitt Richtung Pommlitz ist an einer gefährdeten Stelle ein Stück Damm aufgeschüttet worden, der im Fall der Fälle die Wassermassen ablenken soll.

Die Stadt hat das Vorhaben – rund 171 000 Euro teuer – mit Fördermitteln zur Hochwasserschadensbeseitigung bezahlt. Allerdings wird auch nach dem Ausbau der Trampelpfad zum Amselgrund als Abkürzung über ein Feld wohl nicht ausgedient haben. Die Stadt hatte versucht, den Weg auf diese Lieblingsroute der Passanten zu verlegen, konnten aber mit dem Eigentümer der Fläche keine Einigung erzielen.

Entlang der Strecke werden im Herbst bei Pommlitz noch zehn Bäume gepflanzt und Hinweisschilder aufgestellt. Unter anderem wird die Richtung nach Zschackwitz und ins Gewerbegebiet Ost gewiesen. „Der Feldweg nach Zschackwitz ist für Radfahrer gut zu benutzen“, sagte Maja Köhler vom Planungsamt der Stadt.

Der Ausbau des Fuß- und Radwegs war eine der letzten Hochwassermaßnahmen, die die Stadt abarbeiten muss. In Sachen Wegebau stehen jetzt noch zwei Vorhaben im Zweiniger Grund an, die Döbeln gemeinsam mit Roßwein realisiert. Baubeginn dafür wird aber erst im August sein, so Maja Köhler. Das hat zwei Gründe: Zum einen arbeite die beauftragte Firma noch einen anderen Auftrag in Döbeln ab. Zum anderen brütet unter einer Brücke des Kaiserbachs im Zweiniger Grund eine Wasseramsel, weshalb der Baubeginn verschoben wurde.

