Radeln abseits der Hauptrouten Eine neue Broschüre zeigt Radfahrern bislang unbekannte Wege in und um Dresden.

Wer das Gedränge auf dem Elberadweg in und außerhalb von Dresden meiden will, kann sich jetzt Tipps in einem neuen Heft holen. In der zweiten Auflage der Radbroschüre hat das Netzwerk „Erlebnisregion Dresden“ acht Touren zusammengestellt, die vor allem über wenig befahrene Nebenstraßen sowie Wald- und Radwege führen.

Die einzelnen Strecken sind zwischen 47 und 64 Kilometer lang und damit als Tagestouren geeignet. Es werden aber auch Abkürzungen angegeben, damit sie auch für Familien mit Kindern und nicht ganz so sportliche Radfahrer geeignet sind. Zudem ist ein Höhenprofil vermerkt, damit es unterwegs beim etwas steileren Anstieg keine bösen Überraschungen gibt.

Die Wegbeschreibungen und Karten werden durch Informationen zu Sehenswürdigkeiten, Gasthäusern, Bademöglichkeiten und Spielplätzen ergänzt. Außerdem gibt es spezielle Tipps für das Radfahren mit Kindern und wo es die Möglichkeit gibt, ein Rad auszuleihen oder zu reparieren. Die Broschüren kosten jeweils zwei Euro und sind in den Bürgerbüros sowie im Zimmer 3342 des Stadtplanungsamtes, Freiberger Straße 39, erhältlich. (SZ/noa)

www.erlebnisregion-dresden.de

zur Startseite