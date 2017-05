Radel-Premiere in der Heide Am Sonntag wird ein neues Stück Gohrischheide-Rundweg eingeweiht. Die SZ ist vorab schon mal Probe gefahren.

Schöne Strecke: Heidehäuser heißt das Ziel für alle, die am Sonntag beim Anradeln des Elbe-Röder-Dreiecks und der Stadt Riesa mitmachen. SZ-Redakteur Eric Weser hat ein kleines Streckenstück testweise abgefahren.



In Heidehäuser ist man schon vorbereitet: Wo am Sonntag das Radlerfest mit Livemusik steigt, hängen schon am Freitag die Wimpel zur Begrüßung. Am 7. Mai werden sich hier all jene treffen, die von Gröditz, Zeithain, Zabeltitz oder Riesa aus an den traditionellen Anradel-Touren teilnehmen. Wer von Riesa aus mitfährt, wird am Sonntag auch auf dem neuen Radweg zwischen Zeithain und Heidehäuser entlangkommen. Die SZ war vorab schon mal probeweise ein Stück unterwegs.

Allzu viele Radler haben sich bisher offenbar noch nicht auf den neuen Radweg gewagt – Spurrillen im hellen Kies gibt es kaum. Unterwegs erwartet einen mehr als das reine Naturerlebnis: Eine Handvoll neuer Holztafeln am Wegesrand erklärt, wer in der Heide zu Hause ist, welche wichtigen Handelsrouten hier einst verliefen. Oder was der Name der Ortschaft Lichtensee mit einem Drei-Meter-Höhenunterschied in der Landschaft zu tun hat.

Vier Routen – ein Ziel zurück 1 von 6 weiter Route 1: ab Riesa, 36 Kilometer, Start an der Gröbaer Schlossbrücke Route 2: ab Zeithain, 33 Kilometer, Start an der Kirche Zeithain Route 3: ab Gröditz, 18 Kilometer, Start hinterm Dreiseithof Route 4: ab Zabeltitz,15 Kilometer, Start der St.-Georgen-Kirche Zabeltitz Startzeit ist jeweils 10 Uhr, ab 9 Uhr (Riesa, Zeithain, Zabeltitz) bzw. 9.30Uhr (Gröditz) gibt es Andachten und ein kleines Frühstücksangebot. Alle Routen beinhalten Infoangebote: Route 1 bis 3 den Naturtag in Raden, Route 4 das Alte Lager in Zeithain.

Es geht an den massiven Stahlbeton-Mauern der Biogasanlage vorbei, deren Grummeln man unterm Knirschen des Kieses kaum hört. Ansonsten ist meist nur Vogelgezwitscher aus der Heide zu hören. Wer Glück hat, kann vielleicht noch einige der tierischen Bewohner hören oder sehen. Ein paar Rehe schauen etwas verdutzt auf den einsamen Radler, ehe sie im Wald verschwinden.

Kurz vor Heidehäuser geht es vom Rand des Naturschutzgebiets ein Stückchen weiter hinein in den Wald, so dass die umliegenden Felder durch die Baumreihen kaum noch zu sehen sind. Gut eine Viertelstunde dauert es, in gemütlichem Tempo bis nach Heidehäuser zu fahren. Anders als es die Karte vermuten lässt, eine durchaus kurvige Strecke. Am neuen Besucherpfad in Heidehäuser lohnt es, abzusteigen und den Rundweg per Fuß zu erkunden. Am Sonntag wird das bei der offiziellen Wegeröffnung 13 Uhr sogar unter kundiger Führung von Revierförster Stefan Müller geschehen. Nun muss nur noch das Wetter stimmen. Aktuelle Vorhersagen gehen von Temperaturen von 12 bis 14 Grad und niedriger Regenwahrscheinlichkeit aus. Bestes Radlerwetter – also auf in den Sattel.

