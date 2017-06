Radeburgs gute Geister bekommen neue Technik Die Zille-Stadt hat ihren Bauhof abklopfen lassen. Dabei kam heraus, dass sich die schnelle Eingreiftruppe rechnet. Trotzdem muss die Stadt handeln.

Hartmut Pappritz, Maik Achtert und Jens Fleischer (v.l.n.r.) vom Radeburger Bauhof räumen Möbel aus dem städtischen Kindergarten in Großdittmannsdorf. Nur eine von vielen Aufgaben, die von den Bauhofmitarbeitern erledigt werden. Das soll auch künftig so bleiben. © norbert millauer

Dienstag früh in Großdittmannsdorf. Drei Männer tragen Möbel aus dem städtischen Kindergarten. In einem Zimmer soll der Fußboden erneuert werden. Die Männer gehören zum Radeburger Bauhof. Ihre Arbeit an diesem Morgen ist nur eine von vielen, die sie Tag für Tag erledigen. Sie sind die guten Geister der Stadt, die Fußwege und Straßen vom Schnee befreien, Papierkörbe leeren, achtlos weggeworfenen Müll einsammeln, die Bühne für Veranstaltungen aufbauen, Straßen flicken und kleine Handwerkerleistungen vom Malern bis zum Pflastern übernehmen.

Und das im Notfall auch sofort, was externen Firmen oft nicht möglich ist. „Solch eine schnelle Eingreiftruppe ist einfach notwendig“, hat Bürgermeisterin Michaela Ritter (parteilos) im vergangenen Jahr bekräftigt. Dennoch beauftragte die Stadt vor einem reichlichen Jahr eine Firma mit einer Untersuchung der Organisation und Wirtschaftlichkeit ihres Bauhofs. Das sorgte für Unruhe, denn das Ergebnis, so war die Aussage, sollte völlig offen sein.

Denn auch wenn der Bauhof in der Lage ist, auf unvorhergesehene Ereignisse schnell zu reagieren, könne es durchaus sinnvoll und kostengünstiger sein, bestimmte Aufgaben auszulagern, hieß es damals. Denn letztlich müssten alle Arbeiten, die der Bauhof erledigt, im städtischen Haushalt intern verrechnet werden. „Und da kann es durchaus sein, dass eine Fachfirma, etwa ein Maler, deutlich schneller arbeitet als ein Bauhofmitarbeiter, der diese Arbeiten eben nur ab und zu mal macht. Unterm Strich ist die Handwerkerleistung so möglicherweise sogar günstiger“, gab Michaela Ritter zu bedenken.

Mit den Aussagen, welche Arbeiten der Bauhof künftig weiter erledigen soll, ist daher auch eng verknüpft, welche Qualifikation die Mitarbeiter – vor allem neu einzustellende – haben sollten. Und nicht zuletzt, welche Technik dafür benötigt wird. Gerade in diesem Punkt bestätigte die Untersuchung die Erfahrungen der Bauhofmitarbeiter. Nicht nur, dass in den vergangenen Jahren große Fahrzeuge aus dem Bestand verschwanden, attestiert die Analyse zudem einen Maschinenabnutzungsgrad von 95 Prozent.

Im Ergebnis der Untersuchung bleibt der städtische Bauhof mit seinen sechs Mitarbeitern bestehen. Für die Pflege der Grünflächen, wo in den vergangenen Jahren auch geringfügig Beschäftigte zum Einsatz kamen, wurden vier Leute fest eingestellt. Die insgesamt fünf Mitarbeiter werden in den Bauhof mit Sitz in Berbisdorf integriert, ihr Standort in Radeburg wird zum Jahresende geschlossen.

Mit dem diesjährigen Haushalt haben die Stadträte zudem beschlossen, fast 200 000 Euro in die Anschaffung neuer Technik zu investieren. Auf der Liste stehen Rasenmäher, Kleintraktor, Kastenwagen und ein bis zwei andere Fahrzeuge. „Hier prüfen wir noch, ob ein neuer Multicar oder etwas Ähnliches gekauft wird oder zwei gebrachte Fahrzeuge“, sagt die Bürgermeisterin. Letzteres wäre auch mit Blick auf die zu erwirtschaftenden Abschreibungen besser.

Gekauft werden soll zudem neue Winterdiensttechnik. Die Stadt hatte nach dem Vorliegen der Untersuchung versucht, den Winterdienst in den Ortschaften extern zu vergeben. Die Ausschreibung war allerdings erfolglos. So kümmert sich das Unternehmen Agro-Zent aus Radeburg wie bisher um das Gewerbegebiet und die großen Straßen, während der Bauhof weiter für alles andere zuständig ist.

Wie Michaela Ritter sagt, sind in der mittelfristigen Planung der Stadt weitere Investitionen in die Bauhof-Technik geplant. Im Rathaus werde zudem gerade daran gearbeitet, die Leistungen der Bauhofmitarbeiter feiner gegliedert zu erfassen. „Wenn drei Stunden Arbeit im Kindergarten abgerechnet werden, sagt das wenig aus. Es ist ja ein Unterschied, ob Möbel geräumt, Hecken geschnitten oder vielleicht eine Wand gemalert wurden“, ergänzt die Bürgermeisterin.

