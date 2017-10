Radeburgs Bürgermeisterin hält Wort Mitte August testeten Jugendliche in einem Schulprojekt, wie barrierefrei die Stadtteile sind. Nun sagt Michaela Ritter, wo was geändert wird.

Welche Problemstellen lassen sich kurzfristig beheben? Radeburgs Bürgermeisterin Michaela Ritter befasst sich mit den postergroßen Karten der Schüler. Darauf haben sie gekennzeichnet, wo mit Rollator und Rollstuhl kein Weiterkommen ist. © Norbert Millauer

Michaela Ritter ist an den Konferenztisch ihres Bürgermeisterbüros umgezogen. Auf ihrem Schreibtisch ließen sich die Plakate lange nicht so übersichtlich ausbreiten. Radeburgs Bürgermeisterin (parteilos) nimmt sich ein DIN-A3-Blatt nach dem anderen vor, sucht zu jeder eingekreisten Zahl auf der Karte die Erklärung in der Legende und macht sich Notizen.

Die Plakate, die Michaela Ritter hier auswertet, sind im August als Ergebnis eines Schulprojekts entstanden. Zum ersten Mal wandte sich das Geriatrische Netzwerk (GerN) Radeburg an die Enkelgeneration seiner Senioren-Zielgruppe und machte zwei siebte Klassen der Heinrich-Zille-Oberschule eine Woche lang vertraut mit der Situation alter Menschen. An einem Tag strömten die Jugendlichen in sechs Gruppen in sechs Stadtteile aus. Ausgestattet mit Rollator und Rollstuhl erkundeten sie im Selbsttest, wo kein Weiterkommen ist und erstellten einen Stolperatlas.

Radeburgs Bürgermeisterin hielt in der Projektwoche auch einen Vortrag, der die Schüler in die Stadtplanung nach barrierearmen Gesichtspunkten einführte. Schon da kündigte sie an: „Die Ergebnisse der Begehung sollen nicht verpuffen.“ Konkret signalisierte sie Bereitschaft, Anregungen wenn möglich auch umzusetzen.

Inzwischen haben die jungen Leute auf Einladung der Bürgermeisterin die Resultate im Stadtrat präsentiert und diesem von jeder Gruppe ein Plakat als Zusammenfassung überreicht. Radeburgs Stadtchefin hält Wort und macht die Barrierefreiheit in ihrer Kommune gewissermaßen zur Chefsache: „Ich habe ihnen zugesichert, dass wir einzelne Maßnahmen realisieren werden, auch kurzfristig.“

Doch welche sind es? Im Stadtzentrum bemängelten die Jugendlichen gegenüber vom Busbahnhof den Zustand einer Rampe und Treppe von der Meißner Straße zum Zille-Hain. „Das wird im Zuge der Brückenbauarbeiten erneuert, voraussichtlich 2018“, sagt Michaela Ritter. Auf der Röderstraße sei der Fußweg zu schmal, liest sie laut die Anmerkung der Jugendlichen vor und nickt. Dagegen ließe sich kurzfristig nichts tun. Aber der Markt, reich an unüberwindbar hohen Bordsteinkanten, werde nächstes Jahr barrierefrei gestaltet. „Es wird alles eine Fläche“, kündigt sie an.

Völlig neu ist für sie ein Hinweis der Gruppe, die in der Innenstadt östlich des Stadtzentrums bis zum Wohngebiet Lindenallee unterwegs war: Der Hinweis, dass die Baumscheiben auf der Lindenallee den Gehweg einengen. „Das sieht man nicht, wenn man normalen Fußes geht“, sagt sie. „Wir versuchen, die Baumscheiben mit Gittern zu gestalten, unter denen Erde ist, sodass Wasser versickern kann.

Auch in den Wohngebieten südlich vom Zentrum haben die Jugendlichen ein Problem festgestellt, das Michaela Ritter bisher nicht bewusst war: Auf der Bärwalder Straße steht fast jeder Lampenmast mitten auf dem Gehweg. „Das können wir nicht kurzfristig ändern“, räumt sie ein. „Künftig soll es anders gemacht werden.“

Was sie bereits prüft, ist eine andere Parklösung auf der Gartenstraße und Paul-Hoyer-Straße. Dort stehen Autos an beiden Straßenseiten auf dem Fußweg. „Vielleicht lässt sich eine einseitige Regelung finden“, so Michaela Ritter. Ebenfalls untersuchen lässt sie, ob eine gepflasterte Querungshilfe über die Staatsstraße als Zugang zum Fußweg Richtung Gewerbegebiet möglich ist. Die für den Bereich zuständige Schülergruppe wies auf das Manko hin. „Das war auch schon Thema im Technischen Ausschuss“, weiß die Bürgermeisterin.

Im Areal nördlich des Stadtzentrums bis zur Röder fiel den Jugendlichen vor allem der fehlende Gehweg an der Königsbrücker Straße auf. „Da lang zu laufen, ist momentan sehr gefährlich, weil viel Verkehr ist, auch von Lkws“, stimmt Michaela Ritter zu. „Aber es ist geplant, von der Brücke bis zur Autobahn die Straße auszubauen. Dann kommen auch Fußwege hin.“

Schnell an schwierigen Stellen fündig werden auch die Schüler im Bereich Wohngebiet Meißner Berg mit Grundschule. Unweit der Bushaltestelle an den Fachkliniken für Geriatrie entdecken sie einen Schilderwald mitten auf dem Gehweg. Zudem machen sie auf die Treppe aufmerksam, die von der Grundschule zur Zweifeld-Turnhalle führt. „Das ist wirklich ein Problem mit dem Rollstuhl“, kommentiert Michaela Ritter. Was ihr ebenfalls sofort als Barriere einleuchtet, ist die Bauweise eines Eingangs im Neubaugebiet Meißner Berg. Zur Haustür geht zwar eine Rampe hinauf. An deren Ende wartet jedoch ein derart hoher Sockel, dass jeder Rollatornutzer oder Rollstuhlfahrer passen muss.

Die Aufgabenliste der Stadt ist lang. Michaela Ritter nimmt sie ernst – auch, um der Politikverdrossenheit bei jungen Leuten entgegenzuwirken. Den Jugendlichen hat sie ein Wiedersehen versprochen: „In einem Jahr will ich ihnen berichten, was getan wurde und was noch geplant ist.“

zur Startseite