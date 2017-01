Radeburger Straße wird saniert Im Frühjahr wird der Asphalt erneuert. Der Verkehr rollt über eine weitläufige Umleitung.

Ab April wird eine weitere Holperpiste im Dresdner Norden saniert. Auf der Radeburger Straße lässt das Straßen- und Tiefbauamt im ersten Bauabschnitt zwischen der Straße Am Olter und dem Elsterweg den verschlissenen Asphaltbelag erneuern. Das teilt Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz auf SZ-Nachfrage mit. Bislang mussten Autofahrer etwa auf dem Weg zum Flughafen vielen Schlaglöchern ausweichen. Gebaut wird auch die Straßenentwässerung, die zum Teil beschädigt ist. Die Stadtentwässerung Dresden lässt außerdem einen Abwasserkanal unterhalb der Fahrbahn sanieren. Die Straße müsse dafür allerdings nicht aufgegraben werden, so Koettnitz.

In der Zeit vom 3. April bis zum 22. Juni müssen Auto- und Lkw-Fahrer mit Behinderungen rechnen. Der Verkehr wird halbseitig an der Baustelle vorbeigeleitet. In einer Richtung rollen die Fahrzeuge auf einer weitläufigen Umleitungsstrecke über Moritzburger Weg, Königsbrücker Straße, Albertplatz und Hansastraße. (SZ/noa)

