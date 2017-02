Radeburger beim Schülercup vorn dabei Mit Platz 4, 5 und 7 fährt der Naunhofer Nils-Erik Hunger in die Spitzengruppe des deutschen Biathlon-Nachwuchses.

Mit drei Top-ten-Platzierungen überraschte Nils-Erik Hunger beim Deutschen Schülercup der Biathleten in Oberhof. © privat

Was der Weltcup für die Profis ist, ist der Deutsche Schülercup für den Nachwuchs. Am letzten Wochenende traf sich der 13- bis 15-jährige Biathlonnachwuchs in der Oberhofer Arena zum dritten Rennen um den Deutschen Schülercup. Mittendrin die Radeburger Biathleten der SG Klotzsche mit vier Sportlern, die beim Sportclub in Altenberg trainieren, und vier weiteren Athleten, die in und um Radeburg wohnen und auch trainieren. Dass das kein Nachteil sein muss, zeigte sich in Oberhof.

Bereits im Einzel am Freitag die ersten positiven Überraschungen: Die Bärnsdorferin Frances Kaiser und der Naunhofer Nils-Erik Hunger kamen mit nur drei bzw. zwei Schießfehlern jeweils auf Platz 7 und erfüllten damit gleich am ersten Tag die vereinsinterne Zielstellung, einen Platz unter den ersten Zehn zu erreichen.

Am Samstag im Sprint dann die faustdicke Überraschung. Nils-Erik lief das bisher beste Rennen seiner Laufbahn und erkämpfte sich nach einer Strafrunde den vierten Platz mit 0,2 Sekunden Vorsprung auf den Nächstplatzierten. Der in Altenberg trainierende Marc-Ole Gogol komplettierte mit ebenfalls Platz 4 das sehr gute Ergebnis. Auch Frances Kaiser kam mit Platz 9 wieder in die einstelligen Platzierungen.

Zum abschließenden Staffelrennen traten die Radeburger in den sächsischen Landesstaffeln an und konnten mit einem vierten und zwei fünften Plätzen zu einem rundum gelungenen Wettkampfwochenende beitragen.

Die nächsten Herausforderungen warten schon. Zunächst geht es nach Altenberg zu den Sachsenmeisterschaften, bevor Mitte März mit den Deutschen Meisterschaften in Ruhpolding der absolute Saisonhöhepunkt ansteht. Dann heißt es wieder „laufen musst du und treffen musst du“, wie es einer der Bundestrainer an der Wettkampfstrecke ganz gut zusammengefasst hat. (fh)

zur Startseite