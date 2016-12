Radeburger Ansichten Der Weinböhlaer Künstler Steffen Gröbner stellt seine Arbeiten im Heimatmuseum aus. Sie können auch gekauft werden.

Kerstin Hartmann, die Leiterin des Heimatmuseums Radeburg hält ein Gemälde der Kirche Berbisdorf in den Händen. Gemalt hat es der Weinböhlaer Künstler Steffen Gröbner. © Arvid Müller

Kerstin Hartmann, die Leiterin des Heimatmuseums der Zille-Stadt, hält ein kleinformatiges Gemälde der Berbisdorfer Kirche in den Händen. Das Bild gehört zu den Arbeiten des Weinböhlaer Malers und Grafikers Steffen Gröbner, die seit dem vergangenen Sonntag im Museum gezeigt werden. Unter dem Titel „Landschaftspoesie – Radeburg und Umgebung – hat der Künstler einige ältere Arbeiten ausgewählt, aber auch einige noch extra für die Ausstellung gemalt. So auch ein Aquarell, auf dem neben dem früheren Stadtschloss – dem heutigen Bau- und Ordnungsamt – das gerade sanierte Haus zu sehen ist, in dem künftig das städtische Archiv untergebracht wird.

Am kommenden Wochenende und am dritten Advent ist das Museum von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Die ausgestellten Arbeiten können auch gekauft werden.

