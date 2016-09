Radeburg startet mit zwei Siegen Der TSV 1862 bleibt trotzdem auf dem Teppich. Klassenerhalt ist das Minimalziel.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Am vergangenen Samstag begann für die 1. Radeburger Herrenmannschaft die Tischtennis-Saison in der Sachsenliga. Zu Gast in der kleinen Halle am Meißner Berg zum Doppelspieltag die Teams vom TTC Holzhausen und TTC Elbe Dresden. Beide konnten bezwungen werden. Gegen Holzhausen stand es am Ende 9:6, Dresden wurde mit einem 9:7 nach Hause geschickt.

„Ein perfekter Start in die schwierige Saison“, heißt es dazu aus den Reihen des TSV 1862 Radeburg. Denn die Konstellation in der Sachsenliga besagt, dass bei elf Mannschaften drei direkt absteigen, der Achtplatzierte muss in die Relegation. Vier Mannschaften hinter sich zu lassen, um sicher die Klasse zu halten, ist daher das erklärte Ziel der Radeburger.

Die vier Punkte vom Wochenende machen daher Mut. Gegen Holzhausen kam den Zillestädtern ein bisschen entgegen, dass die Randleipziger nicht mit allen Stammkräften – allerdings trotzdem starker Besetzung – antreten konnten. Das Duell gegen den TTC Elbe Dresden indes galt schon als Spiel gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Doch erst das letzte Doppel entschied das aufeinandertreffen zugunsten von Radeburg.

Der TSV kann nun mit breiter Brust zu den Spielen gegen Penig und Burgstädt reisen. (jf/rt)

